Van Hattem: Partido Novo tem 8 deputados comprometidos com a Previdência

Deputados do PSDB e do Novo manifestaram apoio à reforma da Previdência durante debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). "Conte com nossa bancada para reforma da Previdência", afirmou o deputado federal Samuel Moreira (PSDB- MG).

O líder do Novo, Marcel Van Hattem (RS), também disse que os oito deputados da sigla apoiarão a reforma. "Até Dilma Rousseff sabe que é importante a reforma da Previdência", afirmou.