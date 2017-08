“Vamos inserir Campo Grande no mais importante corredor de negócios da America Latina”, afirma secretário de Relações Institucionais

A Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (Rila), que já percorreu mais de 3 mil km de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até Antofagasta, no Chile, segue agora para Mejillones, onde a comitiva formada por integrantes do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile terá a oportunidade de falar de negócios com autoridades e empresários locais.

O secretário de Relações Institucionais de Campo Grande, Antônio Cesar Lacerda faz parte do grupo que saiu de Campo Grande e já percorreu todo trajeto da rota rodoviária de integração. Ele está acompanhando do secretário de Desenvolvimento Econômico Luiz Fernando Buainain. O objetivo da comitiva é verificar in loco as condições do novo corredor bioceânico há anos projetado para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, e que quando consolidado pretende alavancar o turismo e a economia de todo o Mato Grosso do Sul, inclusive, da Capital do Estado.

A Expedição da Rota de Integração percorrerá quatro mil km de Campo Grande a Iquique, com previsão de retorno à Campo Grande para o dia 2 de setembro.

“Estamos seguindo para Mejillones, onde conheceremos o Porto da cidade. Meu objetivo nesta expedição é contatar as autoridades e empresários locais a fim de projetar a Capital pensando no seu desenvolvimento econômico. O intercâmbio de relacionamento com as cidades desses três países é muito importante para o desenvolvimento de Campo Grande. A agenda está sendo bastante positiva neste sentido”, relata Lacerda, que também atua como secretário de governo no município.

No mês de junho deste ano, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Estado de Mato Grosso do Sul (Setlog/MS) apresentou ao secretário de Relações Institucionais o projeto que inseriu Campo Grande nessa Rota, cujo objetivo é buscar saídas para solucionar os problemas de transporte e logístico do Estado de Mato Grosso do Sul e da região Centro Oeste Brasileira.

A intenção é inserir Campo Grande no corredor mais importante da America Latina e transformar a Capital de Mato Grosso do Sul num corredor de exportação e alfandegário do pais.

“Trata-se de uma via para o pacífico que encurta em mais de oito mil quilômetros a viagem da nossa exportação para o mercado asiático e para costa oeste americana. Precisamos da efetivação desse projeto para que isso se torne realidade e nos permita dizer que o Brasil, que hoje só não faz divisa com dois países, o Chile e o Equador, possa romper essas trincheiras”, destaca Lacerda, que está bastante otimista com a concretização da rota.

A Rila percorrerá o traçado definido após estudos técnicos realizados em conjunto com os países pelos quais passará o corredor bioceânico. A rota percorrerá as cidades de Porto Murtinho (Brasil); Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo (Paraguai); Misión La Paz, Tartagal, Jujuy, Salta, Sico y Jama (Argentina) com destino final aos portos da região de Antofagasta e Mejillones e ainda de Iquique e Arica (Chile).

Veja Também

Comentários