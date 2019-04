Vamos, do grupo JSL, cancela ida a mercado

ECONOMIA PIB da Itália avança 0,2% no 1º trimestre ante o anterior e supera previsão

VARIEDADES Filha de Roberto Farias quer remasterizar obra do pai

POLÍTICA Bolsonaro indica que Coaf fica com Moro

POLÍTICA Autora de vídeo que expôs professora é secretária do PSL

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS Na Ordem do Dia desta terça-feira, devem ser votados oito projetos de lei

GERAL Rio: MPF pede suspensão de registros de armas na Baixada com 'pico de homicídios'

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

