Valor total de outorgas em leilão de aeroportos soma R$ 1,353 bilhão

Após a abertura dos envelopes com propostas para os aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Florianópolis, o valor total de outorgas que serão arrecadadas imediatamente pelo governo chega a R$ 1,353 bilhão.

As propostas dizem respeito a 25% do valor de outorga dos aeroportos, parcela que será desembolsada imediatamente pelos grupos vencedores. Ao todo, a soma das outorgas mínimas iniciais chega a R$ 753,5 milhões. Assim, o ágio total no momento é de 79,56%.

No aeroporto de Salvador, apenas a Vinci Airports fez proposta, oferecendo R$ 660,9 milhões pela primeira parcela de outorga, um ágio de 113,2% em relação ao valor mínimo, de R$ 310 milhões.

Já o aeroporto de Fortaleza recebeu duas propostas. No momento, a Fraport lidera a disputa, oferecendo R$ 403,23 milhões (ágio de 12% ante o valor mínimo, de R$ 360 milhões), enquanto a Vinci Airports ofertou R$ 385,2 milhões (ágio de 7%).

Pelo aeroporto de Florianópolis, a suíça Zurich fez uma oferta inicial de R$ 58,3 milhões, o que corresponde a um ágio de cerca de 10,6% ante a oferta inicial mínima, enquanto a francesa Vinci fez uma proposta de R$ 52,7 milhões pelo terminal catarinense, sem ágio.

Já o aeroporto de Porto Alegre recebeu propostas da Fraport e Zurich. A primeira ofereceu R$ 230,5 milhões, o que corresponde a um ágio de 649,6% frente o valor mínimo de R$ 31 milhões. Já a Zurich apresentou um lance de R$ 133,3 milhões, ágio de 333,6%.

Os proponentes se preparam para ir para a disputa viva-voz.

