Valor dos bônus da Venezuela cai após nova rodada de sanções dos Estados Unidos

O valor dos bônus da Venezuela caiu nesta segunda-feira no mercado secundário, após os Estados Unidos anunciarem sanções adicionais contra o país.

Mais cedo, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. De acordo com o governo americano, a votação para nova Constituinte neste domingo teve como missão "usurpar o papel constitucional da Assembleia Nacional, que foi democraticamente eleita".

De acordo com o UBS Wealth Managment, os preços dos bônus da Venezuela com vencimento em 2038 caíram 1,1%. As notas da Petróleos de Venezuela (PDVSA), que vencem em novembro, caíram 0,9%.

Os investidores temem que, além das sanções contra Maduro, a escalada da violência na Venezuela possa fazer com que Caracas deixe de pagar os US$ 725 milhões em dívida que vence nos próximos meses.

Alguns investidores alegam, no entanto, que as medidas do Departamento do Tesouro não atingem a principal fonte de receita da Venezuela: as compras de petróleo pelos Estados Unidos.

No comunicado de hoje, o Tesouro americano não citou a possibilidade de suspender as compras. Perguntado, o secretário Steven Mnuchin não descartou, mas não considerou, as chances de paralisação da importação de petróleo venezuelano. Fonte: Dow Jones Newswires.

