Valor de itens em pet shops de Campo Grande varia até 250%

Você já levou o seu pet para tomar banho ou se vacinar neste mês? Um levantamento feito pelo Procon Estadual indica que levar o seu bichinho para se vacinar pode sair a partir de R$ 20 ou até R$ 70 com medicamento, dependendo do local escolhido em Campo Grande. Uma diferença exorbitante de 250%. A diferença assusta, já que o mercado de pet shop tiveram que se adaptar a esta nova realidade. Mas a dica é clara: tem que pesquisar.

O Procon esteve em 23 lojas fazendo levantamento de 181 produtos dos quais 133 foram liberados para divulgação. Desses produtos, dois chamaram a atenção devido o índice percentual da diferença de preços. Os produtos pesquisados foram vacinas, ração premium e super premium para filhotes e adultos ração para gatos e remédios, entre outros.

A vacina anti rábica importada apresentou 250% entre os preços constatados, uma vez que pode ser adquirida por R$ 70 no Petland ou por R$ 20,00 no Miau Pet Shop. Também considerando índices, o menor apresentado foi em relação a ração Faro para raças médias no sabor de frango, legumes e nuggets recheados adultos com 2 kg. O produto apresentou preço de R$ 25,50 no Empório Animl e R$ 24,90 no Pet Here ou seja, diferença de 2,41%.

