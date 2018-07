Valor bruto de produção agropecuária deve cair 1,91% em 2018; para R$ 562,4 bi

O Ministério da Agricultura revisou a estimativa para o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2018, a R$ 562,4 bilhões. O montante representa queda de 1,91% em relação aos R$ 573,4 bilhões obtidos em 2017, mas é 1,88% maior que os R$ 552 bilhões estimados no último levantamento, divulgado em junho. Em nota, a pasta destacou que, do total, o segmento agrícola representará R$ 383,3 bilhões (-0,29% ante 2017) e a pecuária, outros R$ 179,1 bilhões (-5,21%).

"Os preços agrícolas, que estão menores do que no ano passado, junto ao decréscimo de produção para alguns setores, são as causas ligadas a esse desempenho", avalia José Garcia Gasques, coordenador-geral de Estudos e Análises da Secretaria de Política Agrícola do Ministério. Segundo ele, a pecuária vem atravessando um período difícil, de preços domésticos e internacionais em queda, e isso reflete-se nos resultados do VBP.

No segmento agrícola, produtos como cana-de-açúcar, milho e mandioca, que representam 22% do VBP, têm registrado menor contribuição em relação ao ano passado. Especificamente nos casos da cana e da mandioca, isso se deve a preços menores que estão sendo praticados no mercado. "Quanto ao milho, os valores estão em média acima dos de 2017, mas a forte redução de produção forçou para baixo seu VBP", justifica a pasta.

Quanto aos produtos que alavancaram a revisão para o VBP total, em relação à estimativa anterior, destaca-se o algodão, soja, café, tomate e trigo, que respondem por 37% do faturamento de 2018. Quando comparados ao desempenho de 2017, os acréscimos obtidos são no algodão, 38,7%; soja, 9,5%; tomate, 25,2%, trigo, 63,4%; café, 9,2%. Os três primeiros vem apresentando aumentos de preço e de produção.