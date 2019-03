A Vale anunciou ontem que aplicará R$ 16,9 bilhões na manutenção de suas operações no Brasil em 2019, ante R$ 14,4 bilhões investidos no ano passado. Em 2017, foram R$ 12 bilhões. Apenas na gestão de barragens, os investimentos devem somar R$ 786 milhões, no período de 2016 a 2019.