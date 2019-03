Vale tem lucro líquido de US$ 3,786 bi no 4º trimestre, alta de 391%

A mineradora Vale encerrou o quarto trimestre com lucro líquido de US$ 3,786 bilhões, salto de 391% em relação ao observado no mesmo período do ano passado. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, o aumento também foi expressivo e chegou a 168%. Em todo o ano de 2018, o lucro somou US$ 6,860 bilhões. O valor é 24,6% superior ao observado um ano antes.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou US$ 4,467 bilhões no intervalo de outubro a dezembro, alta de 8,7% na relação anual e elevação de 3,2% no comparativo trimestral. No ano, o Ebitda ajustado alcançou US$ 16,593 bilhões, crescimento de 8,1%.

A receita líquida, por sua vez, chegou em US$ 9,813 bilhões no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 7%% na relação anual e aumento de 2,8% ante o terceiro trimestre do ano passado. No acumulado do ano a receita da mineradora somou US$ 36,575 bilhões, aumento de 7,7% em um ano.