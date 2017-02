Vale: seleção de novo presidente terá apoio de head hunter internacional

Uma empresa de internacional de seleção de executivos (head hunter) será contratada para auxiliar na escolha de um sucessor para o cargo de presidente da Vale, informou em nota o conselho de administrador da mineradora nesta sexta-feira, 24. Além disso, destacou, a definição do nome será em linha com as atuais regras de governança corporativa e ocorrerá em reunião do conselho de administração.

A nota, assinada pelo presidente do conselho de administração da companhia, Gueitiro Matsuo Genso, lembra que a gestão de Murilo Ferreira foi marcada pelo reposicionamento da Vale como uma empresa mais enxuta, de baixo custo e com processos mais simples e eficientes. "Murilo enfrentou muitas dificuldades econômicas, conduzindo a Vale com firmeza para retomar a liderança do mercado de mineração", ressaltou.

