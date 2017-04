Vale pode gerar margem operacional maior do que concorrentes, diz Luciano Siani

A Vale tem hoje as condições para gerar uma margem operacional maior do que seus concorrentes, disse na manhã desta quarta-feira, 5, o diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores da Vale, Luciano Siani. Segundo ele, o capex (gasto de capital, no termo em inglês) da mineradora brasileira, por exemplo, já está em níveis mais baixos do que seus concorrentes e será ainda menor nos próximos anos.

"Nos próximos 13 anos só iremos abrir uma única mina, a de Capanema, muito diferente dos concorrentes", disse Siani, em apresentação no evento Brazil Investiment Forum, organizado pelo Bradesco BBI.

Siani afirmou ainda que ao longo dos últimos anos a Vale transformou seu portfólio para ativos de maior qualidade, diante de desinvestimentos dos que não eram estratégicos da companhia e de outros de menor porte.

Para frente, segundo o executivo, a Vale manterá como foco a redução de sua alavancagem, de forma a manter a dívida líquida da empresa ainda neste ano para uma faixa de US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões.

"Ano que vem teremos empresa com grande potencial de distribuição de fluxo de caixa adicional em qualquer cenário de preço de minério de ferro", disse Siani. Segundo ele, esse diagnóstico é fruto de uma empresa com alta produtividade, com baixa necessidade de investimentos e alta geração de caixa.

