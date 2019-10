Vale: no 3º trimestre despesas com Brumadinho somam US$ 225 mi

As despesas da Vale relacionadas à Brumadinho, mas que não configuram provisões, somaram US$ 225 milhões no terceiro trimestre do ano. "Estas despesas referem-se a serviços de comunicação, acomodação e assistência humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impostos, entre outros", destacou a Vale, no documento que acompanha o seu demonstrativo financeiro.

No trimestre a Vale não reconheceu novas provisões adicionais. No primeiro semestre do ano as provisões somaram US$ 5,652 bilhões para atender as obrigações relacionadas à tragédia, "incluindo indenizações e doações, remediação para as áreas afetadas e compensação para a sociedade".

No documento, a Vale destacou que avançou com os acordos, doações, iniciativas ambientais e descaracterização de barragens a montante.