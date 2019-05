Vale: Justiça suspende decisão que autorizava retomada de Laranjeiras e Brucutu

A Vale informa que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) suspendeu decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte que autorizava a retomada das atividades da barragem Laranjeiras e do complexo minerário de Brucutu.

De acordo com a Vale, "a barragem de Laranjeiras e todas as demais estruturas geotécnicas de suporte à operação de Brucutu possuem declarações de estabilidade positivas e vigentes, emitidas por auditores externos em março de 2019, e que está adotando as medidas cabíveis quanto à referida decisão".

Além disso, a companhia reafirmou seu guidance de vendas de minério de ferro e pelotas de 307 milhões de toneladas a 332 Mt para este ano e informou que a expectativa atual é de que as vendas fiquem entre o mínimo e o centro da faixa.