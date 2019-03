Vale explica lucro pela maior geração de caixa

A mineradora Vale informou que o aumento expressivo do lucro no ano passado foi gerado especialmente pela maior geração de caixa e também ao menor impacto negativo das operações descontinuadas. A companhia encerrou o quarto trimestre de 2018 com lucro líquido de US$ 3,786 bilhões, salto de 391% em relação ao observado no mesmo período do ano anterior. Em todo o ano de 2018, o lucro somou US$ 6,860 bilhões. O valor é 24,6% superior ao observado um ano antes.

No relatório do conselho de administração da companhia, a Vale diz que o aumento do lucro foi resultado "principalmente da maior geração de caixa medida pelo Ebitda de R$ 12,1 bilhões".

Ao mesmo tempo, a direção da companhia destaca "o menor impacto do resultado negativo proveniente das operações descontinuadas de R$ 2,2 bilhões". Essas operações descontinuadas, explica o relatório, foram parcialmente compensados pelo efeito contábil negativo da desvalorização do real de 14,5% na comparação com o dólar no ano de 2018, que reduziu o lucro líquido em R$ 9,3 bilhões.