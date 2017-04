Vale encerra 1º trimestre com maior lucro desde 2013

A Vale encerrou o primeiro trimestre do ano com o maior lucro desde 2013, disse o diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores da mineradora, Luciano Siani. O lucro da companhia foi de R$ 7,9 bilhões, crescimento de 25% na relação anual.

"A Vale fechou 2016 muito bem e começou 2017 em grande estilo. Ficamos muito orgulhosos com essa recuperação da companhia após vários anos", destaca Siani, em vídeo disponibilizado no site da companhia.

O executivo destacou, ainda, a desalavancagem da empresa. "A companhia está na trajetória de desalavancagem e nos próximos trimestres vamos atingir resultados ainda melhores", afirma.

Caminho

Depois de apresentar o seu resultado no primeiro trimestre deste ano, a Vale mostrou que está no caminho correto para entregar sua redução do endividamento líquido para um intervalo entre US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões, disse o presidente da companhia, Murilo Ferreira.

A dívida líquida da mineradora de janeiro a março caiu para US$ 22,777 bilhões, recuo de 17,6% ante o observado um ano antes. Em relação ao fim do quarto trimestre, a queda foi de 9%. "A Vale teve um desempenho operacional sólido, com recorde de produção para um primeiro trimestre", disse o executivo, que se despede da companhia no próximo mês

"Nosso foco permanece no fortalecimento do balanço, mantendo nosso compromisso de retorno aos acionistas e distribuição de dividendos", disse. A expectativa, assim, é de que o fluxo de caixa livre será mais forte ao longo deste ano.

Ética

Em sua última teleconferência de resultados como presidente da Vale, Murilo Ferreira afirmou ter convicção de que durante os seis anos de seu mandato a companhia deu ênfase à segurança das pessoas e trabalhou muito em função da ética.

"Não se viu citação do nome da Vale nesse lamaçal que temos presenciado no Brasil", disse o executivo em referência aos episódios de corrupção em série no País.

Ferreira foi parabenizado pelos analistas pelo seu trabalho à frente da companhia em um período considerado muito difícil para o setor de mineração. O executivo disse que ainda não tem planos definidos, mas que certamente continuará na vida profissional. "Estou adiantado em algumas discussões, mas não posso anunciar", contou.

Ferreira deixa a Vale em 26 de maio e será substituído por Fabio Schvartsman.

Samarco

Ferreira disse que ainda há algumas pendências de licenças, mas que continua confiante na retomada das operações da Samarco, joint venture com a BHP Billiton, no segundo semestre de 2017, após o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, que considera um "acidente lamentável".

