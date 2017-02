Vale diz continuar com previsão de Samarco voltar a operar no 3º trimestre

O presidente da Vale, Murilo Ferreira, disse nesta quinta-feira, 23, que a perspectiva da companhia continua sendo de retomada das operações na Samarco no terceiro trimestre de 2017. "Continuamos trabalhando com o terceiro trimestre, mas dependemos de fatores exógenos. É apenas uma estimativa", disse, em referência ao licenciamento ambiental de todo o complexo.

Segundo Ferreira, a fabricante de pelotas voltará a operar com apenas dois terços de sua capacidade.

A Samarco é joint venture da Vale e BHP e está com a mina fechada desde novembro de 2015, quando ocorreu o desastre com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana.

