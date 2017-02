Vale confirma que Murilo Ferreira não renovará contrato

A Vale informou que o diretor presidente da companhia, Murilo Ferreira, não renovará o contrato, que termina em 26 de maio, de acordo com fato relevante, divulgado nesta sexta-feira, 24. Conforme a Coluna do Broad, sua saída era esperada pelo mercado. Próximo de completar 65 anos, Ferreira teria defendido que essa é a idade limite para a atuação de diretores.

Em comunicado, a mineradora ressalta que sob sua gestão, desde maio de 2011, Murilo Ferreira "liderou a Vale durante um período de muita turbulência na indústria da mineração mundial e enfrentou alguns dos momentos mais difíceis da história da empresa".

A Vale sob seu comando "se tornou uma empresa mais enxuta e mais ágil, aumentando significativamente sua competitividade operacional e mantendo um nível de endividamento saudável."

Alguns pontos destacados foram a conclusão do S11D, "o maior projeto de sua história", e foco em ativos-chave, o que culminou em desinvestimentos de US$ 15 bilhões. "A Vale simplificou seu portfólio, aumentou sua disciplina na gestão de capital, tendo completado cerca de 20 outros importantes projetos dentro do orçamento e do prazo", diz o fato relevante assinado pelo diretor executivo de Relações com Investidores, Luciano Siani Pires. E conclui: "Com sua experiência, dedicação e respeito às pessoas e à vida, Murilo deixa um legado para todas as futuras gerações de executivos e funcionários da Vale."

Veja Também

Comentários