Vale atinge produção recorde de minério de 348,8 milhões de toneladas em 2016

A produção de minério de ferro da Vale no ano passado somou 348,847 milhões de toneladas, alta de 0,9% em relação a 2015, registrando, ainda recorde anual da mineradora brasileira. Com o resultado, a produção ficou dentro da estimativa da companhia, que era de um intervalo de 340 milhões de toneladas e 350 milhões de toneladas em 2016.

Segundo o relatório de produção da Vale, o recorde anual deve-se à melhor performance das minas e plantas do Sistema Norte, "mais do que compensando a redução de produção dos outros sistemas".

O guidance da produção para 2017, segundo a companhia, está na faixa entre 360 milhões de toneladas e 380 milhões de toneladas, conforme já anunciado no final do ano passado. A partir de 2018 a Vale deverá, ainda de acordo com o relatório, atingir uma base de sua meta de 400 milhões de toneladas.

Carajás teve produção recorde de 148,1 milhões de toneladas em 2016, um aumento de 18,6 milhões de toneladas em relação a 2015, o que a companhia atribui à performance operacional e "ao start-up com sucesso da mina e planta de S11D no quarto trimestre do ano passado".

Já no quarto trimestre de 2016, a produção de minério de ferro atingiu 92,386 milhões de toneladas, alta de 4,5% em relação ao visto um ano antes e de 0,3% ante o terceiro trimestre do ano passado.

