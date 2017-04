Vale anuncia corte nos investimentos de 10% para o período entre 2018 e 2021

A Vale informou ontem uma redução de 10% nos investimentos previstos entre 2018 e 2021, à medida que a conclusão de vários projetos, entre os quais o mega empreendimento de minério de ferro S11D, leva os aportes de capital da companhia para o patamar de seus competidores. Em apresentação em evento do Bradesco BBI em São Paulo, a mineradora disse manter a projeção de investir US$ 4,5 bilhões em 2017, ante US$ 5,5 bilhões 2016, mas reduziu a projeção de um total de US$ 14,6 bilhões para US$ 13,2 bilhões nos quatro anos seguintes, desconsiderados os recursos previstos para unidades de fertilizantes, setor em que a empresa tem desinvestido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários