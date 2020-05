Usiminas tem prejuízo líquido de R$ 424 milhões no 1º trimestre

O resultado financeiro da Usiminas foi negativo no primeiro trimestre deste ano em R$ 858 milhões, contra um resultado positivo de R$ 154 milhões no quarto trimestre de 2019 e também negativo de R$ 136 milhões no primeiro trimestre de 2019. - Foto: Divulgação

A Usiminas reportou um prejuízo líquido de R$ 424 milhões no primeiro trimestre de 2020, revertendo o lucro líquido de R$ 76 milhões em igual período do ano passado. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, 22, em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os resultados da empresa, entre outros fatores, foram comprometidos por variações no câmbio.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no critério ajustado foi de R$ 569 milhões no trimestre, uma elevação de 21,5% em relação ao quarto trimestre de 2019 e 17% superior ante igual período do ano passado.

A margem Ebitda ajustada foi de 15%, um ponto acima da de 14% em igual trimestre do ano anterior. Sem o ajuste, o Ebitda da empresa fechou em R$ 539 milhões no trimestre, alta de 14% na comparação com o mesmo período de 2019.

A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 3,8 bilhões, inferior em 1,7% em relação ao quarto trimestre, mas alta de 8% na comparação com igual período do ano anterior.

As vendas de aço da Usiminas cresceram 4% no ano, para 1,048 milhões de toneladas. Já as vendas de minério subiram 17% no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período do ano passado, para 2,2 milhões de toneladas.

O resultado financeiro da Usiminas foi negativo no primeiro trimestre deste ano em R$ 858 milhões, contra um resultado positivo de R$ 154 milhões no quarto trimestre de 2019 e também negativo de R$ 136 milhões no primeiro trimestre de 2019. A queda, segundo a empresa, veio com "perdas cambiais de R$ 775 milhões no trimestre (ante ganhos cambiais de R$ 95 milhões no 4tri19) em função da desvalorização do real frente ao dólar no período em 29,0%".

A empresa também fez o reconhecimento de correção monetária sobre os créditos a receber da Eletrobras no quarto trimestre em R$ 189 milhões. Nos primeiros três meses deste ano não houve reconhecimento de tal correção.