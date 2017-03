USDA amplia fiscalização de carne e produtos processados importados do Brasil

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) informou nesta segunda-feira, 20, que está ampliando o alcance das fiscalizações de carne bovina importada do Brasil, em decorrência das irregularidades reveladas pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. Autoridades do governo dos EUA estão testando toda a carne in natura e produtos processados importados do Brasil para identificar possíveis agentes patogênicos, e realizando exames mais detalhados nesses produtos, de acordo com o USDA.

Até agora, China, Chile, Coreia do Sul e Egito suspenderam a compra de carne do Brasil, enquanto aguardam mais informações do governo brasileiro. Já a União Europeia suspendeu a compra de carne dos 21 estabelecimentos alvos da Operação Carne Fraca. Fonte: Dow Jones Newswires

