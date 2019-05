Uruguai: funcionários da Petrobras convocam assembleia geral

Um empregado da subsidiária da Petrobras na capital uruguaia, a MontevideoGas, informou à Agência Brasil que funcionários estão sendo notificados sobre as demissões. Vinte trabalhadores estavam em seguro-desemprego que venceria amanhã, e tinham a esperança se serem reintegrados a seus postos.

Após o anúncio das demissões, ainda não se sabe ao certo quantas serão, o sindicato dos trabalhadores do setor de gás do país convocou uma Assembleia Geral para as 15h de hoje (9).

A empresa já havia anunciado, no mês passado, a intenção de despedir 37 funcionários. A Petrobras é dona das empresas MontevideoGas e Conecta, que prestam os serviços de distribuição de gás na capital e no interior do país, respectivamente.

No dia 26 de abril, a Petrobras anunciou a sua intenção de deixar o país. A discussão sobre o futuro dos funcionários vem sendo feita há semanas e o quadro se agravou quando eles ocuparam a sede da empresa.

Há nove dias, 3 funcionários da MontevideoGas começaram uma greve de fome, diante do Ministério da Indústria do Uruguai.