A Unilever, que rejeitou uma oferta de aquisição de US$ 143 bilhões da Kraft Heinz, disse na quinta-feira, 6, que vai se desfazer de seu negócio de margarinas, geleias e pastas. A empresa também vai combinar suas unidades de alimentos e refrescos, aumentar seus dividendos e recomprar ações, numa tentativa de impulsionar o retorno aos acionistas.

As mudanças fazem parte de uma revisão de estratégia de negócios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

