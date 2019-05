ESPORTE Atual campeã, Kvitova estreia com vitória no Torneio de Madri

GERAL Dois policiais da Rota são mortos em 9 dias em SP; tropa vê retaliação do PCC

GERAL Capão Redondo, em SP. terá 200 bicicletas da Yellow com preço comunitário

ECONOMIA Unidade da Minerva no PA é interditada por despejo irregular de rejeitos animais

ESPORTE Palmeiras vence Inter em jogo tenso e se recupera no Brasileirão

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

