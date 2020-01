União vai leiloar imóveis localizados em Brasília

A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia pretende arrecadar R$ 267,2 milhões com a venda de quatro imóveis localizados em Brasília, no Distrito Federal, em leilões marcados para os dias 28 e 30 de janeiro.

A secretaria, inclusive, lançou concorrências públicas para a venda de um terreno de 64.949 metros quadrados, na região de Brasília, conhecida como Octogonal, e de três casas localizadas no Lago Sul, área nobre da capital federal. A medida está detalhada nos avisos de licitação – Concorrência Pública SPU números quatro e cinco, publicados no Diário Oficial da União em 22 de novembro de 2019.

As sessões públicas para a entrega de propostas serão realizadas, a partir das 15h, na sede do Ministério da Economia, no Bloco K da Esplanada dos Ministérios, no dia 28 de janeiro para a alienação das casas do Lago Sul, e no dia 30 de janeiro para a venda do terreno na Octogonal.

As propostas e a documentação devem ser apresentadas até as 16h e a abertura dos envelopes ocorrerá às 16h10, em ambas as datas. Todas as informações e os editais dos imóveis mencionados estão disponíveis no site Economia - Venda de Imóveis da União.