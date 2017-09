União Europeia diz que finanças da Grécia estão estabilizadas

A União Europeia decidiu nesta segunda-feira finalizar os procedimentos disciplinares contra os déficits excessivos da Grécia, um sinal do progresso que o país fez para trazer ordem às finanças públicas.

Os procedimentos chamados de déficits excessivos são promulgados quando um país relata consistentemente um déficit maior que 3% do Produto Interno Bruto (PIB). Desde 2009 a UE havia submetido a Grécia a este procedimento.

A decisão é em grande parte simbólica, mas reflete uma maior confiança nas finanças públicas da Grécia, uma vez que Atenas não prevê um déficit superior a 3% do PIB há muitos anos. No ano passado, a Grécia apresentou saldo negativo nas contas públicas de 0,7% do PIB, em comparação com um déficit de 15,1% em 2009.

Ainda assim, a Grécia permanece sob o terceiro programa de resgate, que termina em agosto de 2018. Mesmo que seja bem sucedida em sair do programa de resgate, é provável que permaneça sujeita a um monitoramento adicional. A decisão deixa a França e a Espanha como os únicos países da zona euro sujeitos ao procedimento de déficit excessivo.

O chefe dos ministros de Finanças da zona do euro, Jeroen Dijsselbloem, pediu que a Grécia conclua "até o final do ano" o programa de revisão do resgate. "E o próximo passo, após a conclusão da revisão, será a saída da Grécia do programa de resgate", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.

