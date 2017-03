União entre BM&FBovespa e Cetip trará resultados promissores, prevê diretor

A união de forças entre Cetip e BM&FBovespa, que agora possui todas as aprovações regulatórios para a fusão, trará resultados promissores para a companhia combinada, segundo afirmou o diretor executivo financeiro e de Relações com Investidores da BM&FBovespa, Daniel Sonder, em teleconferência com analistas.

O executivo frisou a mudança na gestão administrativa, com a eleição de Gilson Finkelsztain para comandar a empresa fruto da fusão a partir de maio. Edemir Pinto ficará no cargo até terminar seu mandato, no fim de abril. Ele, que lidera a Bolsa desde a fusão da BM&F e Bovespa, em 2008, foi o nome à frente do processo de fusão e também comandou a integração das "clearings" da companhia, investimentos como o da plataforma Puma e ainda o movimento de internacionalização da BM&FBovespa na América Latina.

Além de Finkelsztain, que até assumir a presidência da nova companhia fica como diretor executivo de integração, há Roberto Dagnoni, eleito diretor executivo da área de financiamento. "Temos no time experiência para assegurar que nossa companhia vai executar os planos para atender e superar as expectativas de clientes e reguladores", afirmou Sonder.

Questionado se Edemir terá uma cadeira no Conselho de Administração da nova companhia, Sonder disse apenas que a chapa será divulgada no próximo dia 29 de março, momento que a empresa convocará os acionistas para sua assembleia geral.

