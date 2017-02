Um dia após anúncio, trabalhadores procuram Caixa para saber de saldo do FGTS

Um dia após o anúncio do calendário de saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), as agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje (15) duas horas mais cedo, para esclarecer dúvidas dos brasileiros. Em Brasília, uma dúvida comum entre os trabalhadores que foram até uma agência da Caixa era saber se eles tinham saldo em alguma conta inativa.

“Eu vim saber se eu tinha direito a receber. O atendimento foi muito bom e rápido. Como trabalho aqui perto, a agência abrindo mais cedo me ajudou. Mas eu vou ter que voltar, porque a atendente não encontrou no sistema minha conta. Eu tenho a carteira que comprova o meu vínculo, então vou voltar depois para conferir”, disse o auxiliar em manutenção João Batista Alves, de 53 anos.

Segundo a superintendente regional da Caixa, Tereza Teixeira, as contas antigas serão analisadas pelos gerentes porque os valores não eram centralizados na Caixa. “Anteriormente o processamento do Fundo de Garantia não era centralizado na Caixa. Então nós recomendamos que os clientes com contas antigas procurem a agência com a carteira de trabalho que comprove o vínculo empregatício em mãos para que possa ser feita uma análise pontual dos casos específicos”, explica.

O pedreiro Francisco Silveira, de 44 anos, também procurou a Caixa para saber o saldo da sua conta inativa. “Fiquei três anos sem carteira assinada então o valor vai ajudar muito, vou pegar esse dinheiro para pagar minhas dívidas. E como a agência abriu mais cedo consegui tirar minhas dúvidas e vou conseguir resolver outras coisas”, disse.

A superintendente explica que o atendimento em horário ampliado continua até sábado. “A Caixa está totalmente voltada para o atendimento diferenciado das contas inativas do Fundo de Garantia. Em todo o Brasil as agências abriram duas horas mais cedo hoje e continuam até sexta-feira e atenderão no sábado também das 9 às 15 horas. Muito no sentido de prestar esclarecimentos, informações e fazer atualização cadastral”, conta.

Tereza Teixeira recomenda que os trabalhadores entrem no site antes de procurar uma agência. “As informações [no site] estão muito didáticas e explicativas. Com o número do CPF ou do NIS, ele consegue consultar se tem direito e qual o valor disponível. Temos também o 0800-726-2017 que também está preparado para prestar esclarecimentos”, conclui.

Os clientes que possuem conta poupança na Caixa terão o valor creditado automaticamente na conta, independente do valor, obedecendo ao calendário de liberação dos pagamentos. Se o trabalhador tem conta-corrente na Caixa ele pode indicar no site a conta para crédito do valor.

Os saques poderão ser feitos a partir de 10 de março até 31 de julho. Lembrando que só podem ser feitos saques de contas que foram desativadas até 31 de dezembro de 2015.

A autorização para o saque de todas as contas inativas do FGTS faz parte de uma série de medidas do governo federal anunciadas em dezembro com o objetivo de estimular a economia. Contas inativas do FGTS são aquelas que não recebem mais depósito do empregador porque o trabalhador foi demitido ou saiu do emprego.

*Estagiária sob supervisão da editora Denise Griesinger

Colaborou Gésio Passos, repórter do radiojornalismo

