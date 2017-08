Último Work Café do ano vai abordar a gestão de projetos no cotidiano

A Escola de Varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), realiza no dia 02 de setembro, no espaço Joseph, o último Work Café deste ano. Em sua 11ª edição o evento vai abordar o tema Gestão de Projetos no Cotidiano das Pessoas, e os participantes terão acesso a dois estudos de caso sobre gestão de pessoal, apresentados pelo Grupo Pereira (Comper) e pela TV Morena.

Ministrada pelo professor Mestre Marcos Alberto de Oliveira, diretor da Firehawk - Serviços de Aperfeiçoamento Profissional Ltda - , a palestra sobre Gestão de Projetos vai abordar: Os projetos do cotidiano; A importância da gestão de projetos para as organizações; As etapas de um projeto, e a Avaliação que cada um pode fazer sobre ser um gerente de projeto.

O encontro é voltado para empresários, líderes de empresas, e gestores de recursos humanos, e as vagas são limitadas. "Essa edição do Work Café reflete nossa preocupação em apresentar as principais tendências e exigências do mercado, bem como as providências que todos nós podemos tomar para que possamos ter sucesso na condução dos projetos da vida pessoal e profissional", explicou o coordenador da Escola de Varejo da ACICG, Moacir Pereira Junior.

Sobre o palestrante: Marcos Alberto de Oliveira é diretor da Firehawk, palestrante e professor universitário com 25 anos de experiência na área acadêmica, atuando em programas de educação continuada para empresas em diversos segmentos. Professor dos cursos de Engenharia e Administração da FAAP, e em cursos de Adminsitração da FEI e da Academia de Varejo da Escola de Negócios – UBS. É também autor do livro Em Busca da Excelência Empresarial.

Serviço:

11º Work Café – Gestão de Projetos no Cotidiano das Pessoas

Data: 02/09, às 8h

Local: Espaço Joseph – Rua 7 de Setembro, 799.

Informações: 67 3312-5058 / 98405-4600 e escoladevarejo@acicg.com.br

Investimento: Associados R$45,00 / Não-associados R$80,00

Veja Também

Comentários