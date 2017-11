Último dia de negociação de ações PNA da Vale será na próxima sexta

A Vale anunciou nesta terça-feira, 21, que a próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, será o último em que serão negociadas as ações PNA da companhia. A partir da próxima segunda-feira (27), todas as ações negociadas na B3 serão ON.

No mesmo dia, todos os detentores de American Depositary Shares (ADSs) Preferenciais da Vale receberão ADSs Ordinárias, no valor de 0,9342 ADS ON para cada ADS PNA e, caso seja aplicável, valor em dinheiro do valor de papéis vendidos no mercado. As frações da ações ON resultantes da conversão serão leiloadas na B3.

Nesta terça foi encerrado o prazo para que os acionistas manifestassem o exercício do direito de retirada da conversão.