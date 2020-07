UE: Von der Leyen comemora acordo sobre fundo, mas alerta sobre aprovação

Ursula Von der Leyen - (Foto: Reuters)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, comemorou nesta terça-feira (21) o consenso ao qual chegaram os líderes da União Europeia (UE) em torno do fundo de recuperação para o continente, mas alertou que a proposta ainda precisa ser chancelada pelo Parlamento Europeu para se tornar realidade.

O acordo, esperado há dias pelo mercado, foi anunciado durante a madrugada. Ficou decidido que, dentro dos 750 bilhões do programa batizado de Próxima Geração - que nada mais é do que um orçamento emergencial para combater os impactos econômicos da covid-19 - 390 bilhões ficam destinados a repasses. O restante, a empréstimos. O valor em doações é menor do que o apresentado originalmente pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que era de 500 bilhões de euros.

"Existe um preconceito comum contra a Europa: 'reage muito pouco, muito tarde. Aqui nós provamos o oposto", afirmou Von der Leyen, em coletiva de imprensa nesta manhã. "Após uma luta difícil, a Europa mostra que é capaz de responder vigorosamente a essa crise sem precedentes. Esta resposta utiliza o orçamento da UE e combina solidariedade com responsabilidade", completou, destacando que o orçamento plurianual também pactuado na reunião prioriza iniciativas sustentáveis, o que deve levar a uma "recuperação verde" no continente.

A presidente da Comissão Europeia, contudo, ressaltou que ainda é preciso negociar junto ao Parlamento Europeu para que o formato pactuado entre os líderes seja chancelado. "Temos muito trabalho pela frente, mas hoje é um grande passo em direção à recuperação", destacou.

Von der Leyen lamentou que o consenso não tenha adotado um instrumento de solvência. "Isso diminuiu a parte inovadora do orçamento", disse a jornalistas.