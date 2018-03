UE retaliará EUA com tarifas sobre Harley Davidson, bourbon e blue jeans

Juncker negou ainda que não gosta de usar a expressão "guerra comercial" - Foto: The Hill

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou nesta sexta-feira que se os Estados Unidos impuserem tarifas de importação de aço e alumínio, a Europa pode retaliar com sobretaxação de motocicletas da marca Harley Davidson, do uísque bourbon e de blue jeans.

"Nós não podemos simplesmente olhar para o outro lado, não podemos ser ingênuos", afirmou Juncker, em entrevista exibida pela TV alemã. Ele disse ainda que as medidas tomadas pela União Europeia ficarão em linha com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

De acordo com uma fonte, as contramedidas tomadas pela UE podem resultar equivaleriam a uma taxação de US$ 3,5 bilhões de produtos americanos.

Juncker negou ainda que não gosta de usar a expressão "guerra comercial". "Mas não posso dizer que isso não seria um comportamento de guerra", afirmou, em relação à proposta de Trump de impor taxa de importação de 25% para aço e 10% para alumínio.

O comissário europeu disse ainda que a medida que ele pode vir a tomar tem por objetivo "defender empregos europeus".