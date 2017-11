UE prevê que crescimento da Alemanha fique em 2,2% em 2017 e em 2,1% em 2018

O crescimento econômico da Alemanha deve seguir em patamar robusto, por causa da forte demanda doméstica, do robusto comércio global e da firma recuperação da zona do euro, afirmou a Comissão Europeia em suas projeções mais recentes. A União Europeia prevê crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) alemão de 2,2% em 2017 e de 2,1% em 2018.

O bloco ainda projeta que o superávit orçamentário alemão cresça a 0,9% do PIB neste ano, de 0,8% em 2016, enquanto a dívida do PIB deve recuar em 2019 para abaixo do limite de 60% do PIB previsto pelo Tratado de Maastricht.

Com a forte demanda doméstica impulsionando as importações, o superávit em conta corrente alemão deve diminuir para 7,8% do PIB em 2017, após ficar em 8,5% no ano passado, e chegar a 7,5% do PIB em 2018 e a 7,2% em 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.