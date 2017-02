UE prevê crescimento de 1,6% do PIB da Alemanha em 2017 e inflação de 1,9%

A Comissão Europeia elevou ligeiramente nesta segunda-feira as previsões de crescimento econômico na Alemanha para este ano e o próximo, citando emprego e consumo robustos e uma possível recuperação no investimento em máquinas.

A União Europeia (UE) prevê que a maior economia da Europa cresça 1,6% em 2017 em relação ao ano anterior, citando menos dias de trabalho do que em 2016. Além disso, a projeção de crescimento em 2018 é de 1,8%.

"Indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica se fortaleceu ainda mais no quarto trimestre de 2016 e este impulso de crescimento deverá continuar até os próximos trimestres", disse a Comissão Europeia.

A forte atividade econômica e o aumento dos preços do petróleo também devem impulsionar a taxa anual de inflação da Alemanha - medida de acordo com as normas da UE - para 1,9% este ano. Esta seria a taxa mais elevada desde 2012, trazendo a inflação alemã de volta em linha com a meta do Banco Central Europeu (BCE), que pretende ancorar a inflação em toda a zona do euro em pouco menos de 2%. Fonte: Dow Jones Newswires.

