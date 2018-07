UE e Japão fecham acordo para eliminar quase todas as tarifas comerciais

A União Europeia e o Japão assinam nesta terça-feira um acordo comercial ambicioso, que elimina quase todas as tarifas entre as partes. A iniciativa, em grande medida fechada no fim do ano passado, teve sua assinatura adiada mais cedo neste mês, após o premiê Shinzo Abe cancelar uma viagem a Bruxelas por causa de enchentes no sudoeste japonês, causadas por fortes chuvas que deixaram mais de 200 mortos.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, participam de um jantar de gala na residência oficial do primeiro-ministro. Os dois lados têm comemorado o acordo, que cobre um terço da economia global e mais de 600 milhões de pessoas. A expectativa é de que os preços do vinho e da carne de porco da Europa caia para os consumidores japoneses, enquanto a Europa poderá comprar mais barato partes de maquinário, chá e peixes.

O acordo elimina 99% das tarifas sobre produtos japoneses para a UE e 94% das tarifas de importação europeias para o Japão, por ora, o que deve chegar a 99% ao longo dos anos. A diferença ocorre por exceções como o arroz, produto cultural e politicamente sensível e que é protegido há décadas no Japão.

A assinatura ocorre em meio a tensões comerciais pelo mundo, sobretudo entre China e EUA. O Japão ainda trabalha em outros acordos comerciais, inclusive um com várias nações do Pacífico, do qual os EUA se retiraram. Fonte: Associated Press.