UE e Japão aceleram diálogo de pacto comercial para conter protecionismo dos EUA

Líderes da União Europeia e do Japão se comprometeram a acelerar as negociações em um esforço para fechar um acordo comercial talvez já neste ano. Com isso, as partes buscam conter o protecionismo dos Estados Unidos, além de elevar as exportações para impulsionar o crescimento modesto de suas economias.

O premiê japonês, Shinzo Abe, se reuniu com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, nesta terça-feira em Bruxelas. Ambos se comprometeram a aprofundar laços econômicos, políticos e de segurança, em um esforço conjunto para lidar com desafios globais. As autoridades descreveram a tentativa de chegar a um acordo de livre-comércio como um sinal para o comércio global quando o protecionismo está crescendo. Nenhum deles mencionou o presidente dos EUA, Donald Trump, mas as críticas dele a acordos multilaterais têm desapontado parceiros comerciais dos americanos.

"Nós continuaremos a olhar na direção do mundo, em vez de voltarmos ao isolacionismo", disse Juncker. Abe disse que deseja um acordo comercial com a UE o mais rápido possível, o que poderia levar o governo Trump a demandar as mesmas concessões para os EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários