UE e China divulgam 10 ações para fortalecer relações entre as partes

A Comissão Europeia divulgou documento no qual são detalhadas dez "ações concretas" entre a União Europeia e a China para fortalecer a relação entre as partes. As medidas devem ser alvo de debate e endosso dos governos do bloco na reunião do Conselho Europeu em 21 de março, segundo a nota oficial. Entre as medidas está a busca por uma "relação econômica mais balanceada e recíproca", que inclui a reforma da Organização Mundial de Comércio (OMC), "em particular em subsídios e transferências forçadas de tecnologia, e a conclusão de acordos bilaterais sobre investimento até 2020".

Entre as ações estão ainda o fortalecimento da cooperação bilateral para compartilhar responsabilidades comuns, inclusive no âmbito da Organização das Nações Unidas; o combate a mudanças climáticas, em linha com os objetivos do Acordo de Paris, inclusive com um pedido da UE para que a China atinja seu pico de emissões antes de 2030; um maior envolvimento conjunto em questões de paz e segurança; o trabalho para preservar a estabilidade, o desenvolvimento econômico sustentável e a boa governança em países parceiros; a reciprocidade de oportunidades; e uma abordagem comum na UE para a segurança em redes 5G, entre outras.

A próxima cúpula UE-China está prevista para o início de abril, diz ainda o comunicado.