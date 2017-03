UE diz que diálogo sobre comércio com EUA está em "profundo congelamento"

A Comissária Europeia do Comércio, Cecilia Malmström, afirmou nesta segunda-feira que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envia "sinais preocupantes" em relação ao comércio. A principal autoridade da União Europeia sobre o tema argumentou que a construção de barreiras ao comércio global ameaça acabar com empregos e elevar preços para os consumidores, tanto nos países desenvolvidos quanto nos emergentes.

Em Toronto, Malmström disse que a UE busca fortalecer seus laços comerciais com parceiros como Canadá, após as duas partes fecharem um acordo no setor no ano passado. Por outro lado, a autoridade europeia disse que as conversas sobre um pacto de livre-comércio com os EUA estão em "profundo congelamento", no momento em que o governo Trump busca acordos bilaterais, em vez de regionais ou multilaterais.

A UE, segundo ela, continuará a buscar um comércio mais liberalizado pelo mundo, mesmo após o Reino Unido deixar o bloco. Isso, segundo Malmström, criará a necessidade de se fechar um acordo comercial entre o país e a UE. "Nós não concordamos com aqueles que pensam que a resposta é erigir barreiras", afirmou a autoridade em discurso na Universidade de Toronto. Fonte: Dow Jones Newswires.

