UE adverte sobre riscos da crise na Catalunha para Espanha

A União Europeia (UE) estima que a crise entre a Catalunha e o governo central da Espanha pode ser um risco para o Produto Interno Bruto (PIB) do país no longo prazo, embora não veja impacto no curto prazo.

"A reação dos mercados aos acontecimentos recentes na Catalunha foi limitado, mas há risco de, que, no futuro, os acontecimentos possam ter um impacto sobre o crescimento", disse Pierre Moscovici, comissário europeu para questões econômicas e financeiras, em coletiva de imprensa após a divulgação de relatório sobre as perspectivas para o crescimento da zona do euro.

No entanto, Moscovici evitou falar em número e disse que não é possível ainda fazer uma estimativa, mas reiterou que qualquer impacto será "limitado", tanto para a Espanha quanto para a zona do euro.

Nos meses anteriores à declaração de independência da Catalunha, "longe de desacelerar, como se esperava, a atividade econômica da Espanha acelerou no segundo trimestre. O forte consumo privado e as exportações explicam a questão", comentou Moscovici.

O comissário ainda alertou que a dívida da Espanha segue sendo um dos maiores problemas do país, mas disse que a redução do déficit "vai em um bom caminho".

Em relatório divulgado hoje, a UE prevê que a Espanha crescerá 3,1% este ano e 2,5% em 2018. As projeções anteriores, divulgadas em maio, eram de 2,8% e 2,4%, respectivamente.