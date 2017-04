Uber terá taxa por uso das vias e vai recolher ISSQN em Campo Grande

A tributação vai recair sobre as empresas responsáveis pelos aplicativos / Divulgação

A comissão que discute a regulamentação da atividade da Uber e de outros aplicativos de transporte de passageiros em Campo Grande definiu mais dois pontos que devem fazer parte da normatização destes serviços pelo município.

Em reunião na noite desta quarta-feira (26), no Paço Municipal, a comissão formada pelos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e entidades da organização civil, aprovou a cobrança da outorga, uma espécie de taxa para uso das vias da cidade, no valor de R$ 0,10 por quilômetro rodado. A tributação vai recair sobre as empresas responsáveis pelos aplicativos.

Além disso, ficou definido que essas empresas também vão pagar o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para a prefeitura. Todos os valores de impostos serão cobrados das empresas donas do aplicativo, sem qualquer ônus para o motorista ou aumento nos valores das corridas.

Entre outros pontos que a comissão já havia definido estão a de que não haverá limitação do número de motoristas que poderão trabalhar com a Uber e outros aplicativos na cidade, mas que serão estipuladas algumas exigências que esses condutores terão de cumprir como: serem donos dos veículos (não poderão ser utilizados carros locados), os veículos deverão ter quatro portas e não poderão ter mais de cinco anos de uso, além disso, os automóveis vão ter de ser identificados por um adesivo e terão de ter placas vermelhas e ainda serão submetidos a uma vistoria anual por parte do órgãos de trânsito.

Em relação aos motoristas que trabalharem com os aplicativos, eles não poderão ter ficha criminal e ainda deverão passar por um curso de capacitação que será oferecido gratuitamente pela Fundação Social de Trabalho de Campo Grande (Funsat).

A comissão foi criada por iniciativa do prefeito Marquinhos Trad (PSD). Representando o Executivo integram a comissão a Procuradoria-Geral do Município, Agência Municipal de Transporte e Trânsito e Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos.

A comissão também é composta por representantes do Legislativo: vereadores Junior Longo, Valdir Gomes e Vinicius Siqueira; Judiciário, Ministério do Trabalho (MTB), Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Procuradoria do Consumidor da OAB.

Integram ainda, como representantes da sociedade civil, o Sindicato dos Táxis, Sindicato dos Mototáxis, Associação dos Motoristas Auxiliares de Táxi, Associação dos Motoristas Auxiliares de Mototáxi, Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motoristas Autônomos de Mato Grosso do Sul (Applic MS), Associação dos Motoristas de Uber (AMU) e representante das empresas de táxi.

Além da Uber e de outros aplicativos, a comissão também discute a regulamentação dos serviços de táxis e mototáxis na cidade. Por conta disso, foi apresentada também na reunião pela Agencia Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o modelo de adesivo que será usado nos táxis que se dispuseram a conceder o desconto de até 30% nas corridas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Uber para que a empresa avaliasse o andamento do processo de regulamentação dos serviços na cidade, mas até a publicação do texto não obteve o retorno.

Veja Também

Comentários