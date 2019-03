Twitter recebe 76 mil publicações com #EuApoioNovaPrevidencia na última semana

O debate sobre a reforma da Previdência no Twitter gerou 75,9 mil postagens com a hashtag #EuApoioNovaPrevidencia nos últimos sete dias, segundo um levantamento realizado pela Ideia Big Data.

De acordo com a mesma pesquisa, o termo Previdência foi citado 339 mil vezes nas redes sociais, sites e blogs entre os dias 8 a 14 de março, quase duas vezes mais do que na semana anterior (135 mil). "O crescimento no interesse dos internautas acerca da proposta se deve a dois pontos: pouco engajamento nos dias de carnaval e o início da tramitação oficial do projeto no Congresso, já que a primeira comissão (CCJ) na Câmara dos Deputados foi instalada na última quarta-feira (13)", diz o relatório.

Esta semana coincidiu ainda com a publicação, por parte do perfil do presidente Jair Bolsonaro, de tuítes sobre aprovação da reforma. Como mostrou o 'Estado', o chefe do Executivo tinha feito defesa tímida da medida até então, com menos de 1% das 515 mensagens publicadas desde 1º de janeiro até o último dia 5 sobre o assunto. De acordo com o levantamento, os seis tuítes de Bolsonaro sobre a Previdência nos últimos sete dias foram compartilhados 33,4 mil vezes.