TV Brasil ganha programa de economia comandado por Adalberto Piotto

A TV Brasil estreia na próxima segunda-feira (6) o programa Cenário Econômico, comandado pelo jornalista Adalberto Piotto. Transmitido diretamente da BM&FBovespa, o programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h, trazendo ao debate os principais temas da economia do país. O objetivo é mostrar didaticamente como a economia afeta o dia a dia das pessoas.

“As pessoas, quando falam de economia, dizem que é um tema chato. Mas a questão não é essa. Eu diria que ela é apenas um pouco mais complexa. Então, aqui vamos desmistificar e tornar o noticiário econômico mais acessível. É fundamental que o assunto seja bem compreendido, pois afeta diretamente a vida da população", adianta Piotto.



"Vamos traduzir, por exemplo, de que forma os juros impactam a vida das pessoas. O que quer dizer na vida do cidadão quando o Copom decide que a taxa de juros será 13%? Se esse tipo de informação não for acessível, ninguém poderá participar da vida econômica do país”, acrescenta o jornalista.

Com 26 anos de profissão, Adalberto Piotto diz que a principal função social do jornalismo é fazer uma notícia chegar de forma acessível ao maior número possível de pessoas. “Quando você explica, o público começa a entender e passa a usar a informação a seu favor. Com esse novo programa, vamos promover o acesso à informação e fazer com que todos entendam o que está sendo dito.”

Para comentar as principais notícias do dia, o jornalista fará entrevistas principalmente com economistas, mas outros convidados, como empresários, também farão parte do debate no Cenário Econômico. “Se a visão social deles tiver um impacto sobre a economia, será relevante e interessante para o programa.”

O Cenário Econômico pretende entrevistar personalidades como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o professor José Goldemberg, membro da Academia Brasileira de Ciências; e a professora Mayana Zatz, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. “É fundamental sabermos como a ciência impacta diretamente na economia”, ressalta Piotto.

Jornalista e documentarista, Piotto foi âncora das emissoras Rádio Jovem Pan e CBN, além de ter produzido e dirigido o documentário Orgulho de Ser Brasileiro. “Estou muito feliz com essa possibilidade de voltar ao jornalismo do dia a dia, por meio de uma emissora pública. O programa vai representar muito bem a economia, principalmente pelo seu cenário. A BM&FBovespa tem o poder de unir todos os órgãos do país que são economicamente importantes e relevantes. Os principais movimentos financeiros acontecem por lá”, afirma Piotto.

