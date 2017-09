Turquia eleva projeção de crescimento e busca conter inflação e gerar empregos

O governo turco elevou suas projeções de crescimento e se comprometeu a fazer reformas para conter a inflação e impulsionar a geração de empregos. Além disso, enfatizou que manterá a disciplina fiscal.

A Turquia elevou sua projeção de crescimento econômico em 2017 para 5,5%, de 4,4% anteriormente, disse nesta quarta-feira o vice-primeiro-ministro Mehmet Simsek, durante a apresentação do programa econômico de médio prazo do governo em Ancara.

O país tem como meta crescer 5,5% ao ano nos próximos três anos, no âmbito do novo programa. A economia turca avançou 5,1% no segundo trimestre deste ano, impulsionada por exportações e investimentos em construção.

A taxa anual de inflação deve ficar em 9,5% em 2017, antes de desacelerar para 7% no próximo ano, 6% em 2019 e 5% em 2020, disse Simsek. Segundo ele, uma das prioridades do governo é atingir níveis "permanentemente baixos de inflação". Em agosto, a inflação subiu a 10,68% na comparação anual, de 9,79% em julho.

O vice-premiê afirmou que a taxa de desemprego na Turquia deve ficar em 10,8% neste ano e em 10,5% no fim de 2018. Em junho, ela estava em 10,2%.

O déficit orçamentário em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) deve ficar em 2% neste ano, 1,9% em 2018 e também em 1,9% em 2019, de acordo com Simsek. A autoridade ressaltou que o governo está determinado a manter a disciplina fiscal e almeja elevar a poupança doméstica. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários