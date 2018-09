Turquia corta projeções de crescimento e espera salto na inflação

O ministro das Finanças da Turquia, Berat Albayrak, divulgou nesta quinta-feira revisões em baixa para o crescimento econômico do país, com as projeções para a inflação em forte alta. A Turquia cortou sua projeção de alta no Produto Interno Bruto (PIB) de 5,5% para 3,8% neste ano, disse Albayrak ao apresentar um programa de médio prazo do governo em Istambul. O governo também reduziu sua projeção de avanço do PIB para 2019, de 5,5% para 2,3%, e para 2020, de 5,5% para 3,5%.

Albayrak disse que o governo projeta inflação de 20,8% neste ano e de 15,9% no seguinte. Antes, esperava 7% em 2018 e 6% em 2019. Para 2020, a projeção de alta nos preços subiu de 5% para 9,8%. O ministro enfatizou que o banco central continuará a usar todos os instrumentos da política monetária de modo independente, para garantir a estabilidade nos preços.

O novo plano de médio prazo do governo turno é divulgado após o banco central elevar na semana passada a taxa básica de juros de 17,75% para 24%, a fim de apoiar a lira e conter a inflação. A moeda turca já desvalorizou 40% ante o dólar neste ano até agora.

Ao cortar as projeções de crescimento, o governo dá um passo para desacelerar a economia, no momento em que crescem preocupações sobre desequilíbrios econômicos do país, diante da desvalorização da lira e da alta inflação, que chegou perto de 18% em agosto.

O ministro disse também que deve haver mais reestruturações no sistema tributário e em outros recebíveis do governo, sem dar detalhes. Ele enfatizou ainda que uma prioridade do governo é manter uma estrutura forte dos bancos locais. Fonte: Dow Jones Newswires.