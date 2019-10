Turismo lança edital para estimular linhas de crédito no setor

O Ministério do Turismo lançou hoje (31) edital para que novos agentes financeiros se cadastrem para atuarem como credores de empresas de turismo, em especial nas áreas atingidas pelo vazamento de óleo no litoral nordestino. De acordo com a pasta, as instituições financeiras e agências de fomento interessadas devem fazer o credenciamento pelo site do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e entregar a documentação até o dia 13 de novembro.

A medida já havia sido anunciada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no último dia 25, quando divulgou a liberação R$ 200 milhões em linhas de crédito do fundo para as regiões do litoral nordestino atingidas por vazamento de óleo.

O Fungetur, fundo responsável por financiar a infraestrutura de turismo no país, é operado hoje no Nordeste pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Estado de Sergipe. De acordo com o ministério, os agentes financeiros que se credenciarem poderão cobrar uma comissão de, no máximo, 7 % ao ano.

Segundo o secretário de Estruturação do Turismo do ministério, Robson Napier, a medida melhora o acesso a linhas de crédito aos empreendedores das cidades litorâneas do Nordeste atingidas pelo vazamento de óleo.

“Os recursos estarão disponibilizados nos próximos 40 dias e vão permitir que os empresários dessas áreas atingidas possam se manter de maneira estável até que as coisas voltem à normalidade”, disse.