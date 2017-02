Trump propõe aumento de US$ 54 bilhões em gastos militares em 2018

O presidente dos EUA, Donald Trump, irá propor em seu primeiro orçamento um aumento de quase 10% nos gastos com defesa, que deverão ser compensados por cortes em outro setores, informaram autoridades.

O orçamento prevê um crescimento de US$ 54 bilhões nos gastos com defesa, enquanto os cortes em outros setores para custear esse aumento provavelmente atingirão os fundos de ajuda a outros países - refletindo o discurso de Trump para que os aliados dos EUA desempenhem um maior papel nos esforços globais de pacificação.

A Casa Branca deve enviar ainda hoje às agências federais sua proposta de orçamento de 2018, de acordo com autoridades. A proposta inicial de orçamento deverá ser divulgada em meados de março e o documento fiscal completo é esperado para o fim do semestre. O texto a ser analisado no próximo mês deve incluir apenas os programas de despesas discricionárias, que representam cerca de um terço do total dos gastos federais. A proposta não inclui mudanças na tributação ou despesas mandatórias.

