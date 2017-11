Trump promete "grande anúncio" no setor de comércio para esta 4ª feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de domingo que fará um "grande anúncio" na área de comércio nesta quarta-feira em Washington. "Muitas coisas estão acontecendo em comércio e anunciarei muito do que aconteceu aqui e também em outras reuniões, incluindo com a China, a Coreia do Sul e em muitos outros lugares", afirmou.

Trump falou em Manila, onde participou de uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês). "Nós temos dado passos muito grandes em relação ao comércio, muito maiores do que qualquer coisa que vocês conheçam", afirmou o presidente a repórteres, perto do final de uma viagem de 13 dias pela Ásia, sem dar detalhes sobre o que pode ser anunciado.

Trump falou antes de uma reunião com o premiê da Austrália, Malcolm Turnbull, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Fonte: Dow Jones Newswires.