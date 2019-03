Trump pede à China retirada imediata de tarifas sobre produtos agrícolas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta sexta-feira que solicitou ao governo chinês o fim imediato de todas as tarifas sobre o setor agropecuário americano, com o argumento de que as negociações comerciais bilaterais evoluem bem.

"Eu pedi à China que remova imediatamente todas as tarifas sobre nossos produtos agrícolas (incluindo carne de boi, porco, etc), baseando-se no fato de que nós estamos avançando bem nas discussões sobre comércio", afirmou Trump no Twitter. Ainda segundo ele, outro motivo para Pequim atender ao pedido é que ele não elevou tarifas sobre produtos chineses em 1º de março, prorrogando a trégua em meio às negociações.

"Isso a retirada de tarifas é muito importante para nossos grandes fazendeiros - e para mim!", afirmou Trump na mensagem.

O presidente americano não disse se já teria havido alguma resposta dos chineses à sua solicitação.