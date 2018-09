Trump impõe tarifa de 10% sobre US$ 200 bi em bens chineses e elevará para 25%

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas de 10% sobre o valor de US$ 200 bilhões em importações chinesas, e essas tarifas aumentarão para 25% no início de 2019.

De acordo com comunicado do presidente, as tarifas de 10% terão início a partir do dia 24 de setembro. No dia 1º de janeiro, as tarifas subirão para 25%. Além disso, "se a China tomar medidas de retaliação contra nossos agricultores ou outras indústrias, imediatamente buscaremos a fase três, que são tarifas adicionais sobre aproximadamente US$ 267 bilhões de importações".

Segundo Trump, a China está envolvida em inúmeras políticas e práticas injustas relacionadas à tecnologia e à propriedade intelectual dos Estados Unidos, como forçar as empresas dos Estados Unidos a transferir tecnologia para as contrapartes chinesas e o país não está disposto a mudar suas práticas.

Mesmo após tarifas, "a China se recusa a mudar suas práticas e, de fato, recentemente impôs novas tarifas em um esforço para prejudicar a economia dos Estados Unidos", apontou Trump.

"Peço aos líderes da China que tomem medidas rápidas para pôr fim às práticas comerciais injustas do país. Espero que esta situação comercial seja resolvida, no final, por mim e pelo Presidente Xi da China, pelos quais tenho grande respeito e carinho", destacou o presidente americano.