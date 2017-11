Trump gera impacto negativo na economia mundial, segundo pesquisa Ifo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, influencia negativamente a economia mundial, de acordo com uma pesquisa que ouviu 929 especialistas em 120 países, realizada pelo instituto alemão Ifo. Entre os questionados, 73,9% compartilharam essa opinião, com mais da metade do total vendo também impactos negativos para a própria economia americana.

Os especialistas avaliam que os mais pobres serão os mais afetados negativamente pelas medidas políticas anunciadas e pelas já implementadas pelo governo do republicano nos EUA. "O governo Trump também se sai mal em comércio internacional, cooperação em organização multilaterais, bem como em paz e segurança", afirma com base na pesquisa o instituto sediado em Munique. Fonte: Dow Jones Newswires.